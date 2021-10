Juve-Roma, Abraham in gruppo: sarà convocato

L’attaccante si è allenato senza fastidi eccessivi e spera in una maglia da titolare domani allo Stadium

Tammy Abraham ci prova. Il numero 9 è tornato ad allenarsi in gruppo questa mattina alle 12 e si candida per una maglia da titolare contro la Juventus. L’ex Chelsea non sarà al 100%, ma sarà certamente convocato e partirà con i compagni questo pomeriggio alle 17.30 da Fiumicino. Dopo due giorni di fisioterapia e trattamenti sulla caviglia, l’attaccante ha stretto i denti ed è sceso in campo per il provino decisivo in vista del match. Il dolore è quasi sparito. Il numero 9 ha svolto tutta l’allenamento insieme ai compagni, compresa la fase tattica. Mourinho proverà a mandarlo in campo dal primo minuto, lasciando aperta la porta alla staffetta con Shomurodov. Mourinho spera di schierare l’undici classico contro la Juventus. Resta il dubbio su Vina, tornato solo questa mattina in Italia, ma favorito su Calafiori. Spera in una chance anche El Shaarawy, rimasto a Trigoria per tutta la sosta e pronto a cambiare il match a partita in corso.