Juve, Luca Pellegrini: “Passare al professionismo per me non è stato semplice”

L'ex terzino giallorosso: "Vediamo ragazzi all'estero che alla mia età hanno già 150-200 partite perché cominciano a giocar prima nel calcio che conta"

Luca Pellegrini, ex giocatore giallorosso e ora di proprietà della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo passaggio dalle giovanili al professionismo che non è stato semplice: "Il passaggio dal calcio giovanile al professionismo anche per me non è stato semplice, sicuramente tutti mi hanno aiutato ma anche vedendo altri ragazzi si vede sempre di più la differenza tra settore giovanile e prima squadra, C'è poco tempo per far arrivare tutti a sviluppare un calcio totalmente diverso rispetto a quello della Primavera. Ci sono molte più pressioni e c'è poco tempo per sbagliare: vediamo ragazzi all'estero che alla mia età hanno già 150-200 partite perché cominciano a giocar prima nel calcio che conta. Guardate Scamacca e Frattesi: fino a due anni fa giocavano in Serie B e non te la puoi prendere con nessuno se poi hanno poco tempo per crescere a livelli alti: devo dire che loro sono stati bravissimi".