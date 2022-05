Juve, Dybala non convocato per la sfida contro la Fiorentina

L'argentino non prenderà parte alla trasferta di Firenze in accordo con il tecnico Massimiliano Allegri

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, non è stato convocato per la prossima sfida del campionato di Serie A contro la Fiorentina. L'argentino, infatti, ha deciso insieme a Massimiliano Allegri che l'ultima partita in bianconero sarebbe stata quella contro la Lazio all'Allianz Stadium, dove l'attaccante ha salutato i tifosi bianconeri. Lunedì Dybala sarà a Milano per una partita benefica. Intanto, l'Inter monitora attentamente la situazione, la Roma per ora rimane sullo sfondo.