Juve, Bonucci: “Con Dybala in lacrime il mio primo gesto da capitano”

"Quello con Dybala in lacrime è stato il primo gesto la prima situazione che mi sono trovato a fare il capitano. - ha detto Leonardo Bonucci in una video intervista che la Juventus gli ha dedicato per le sue 500 presenze in bianconero - Avevo notato che Paulo durante tutto l'anno aveva sofferto questo distacco dalla Juventus, la sfortuna sua è stata quella di condividere l'ultima partita con una colonna della Juventus come Chiellini, ma pensavo che anche lui meritasse gli applausi che poi ci sono stati e l'ho spinto ad andare sotto la curva perché lui era titubante per non rovinare la festa a Chiellini e penso che quello sia stato il passaggio di fascia da Giorgio a me".