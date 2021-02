Juve, ansia Ramsey. Pirlo: “Ha un risentimento muscolare, speriamo di averlo contro la Roma”

Allarme a centrocampo per la Juventus di Andrea Pirlo. Il tecnico della Juventus ha presentato la gara di domani in Coppa Italia contro l’Inter, sottolineando l’indisponibilità del gallese Ramsey: “Nella gara di domani contro l’Inter non ci sarà Ramsey per un lieve risentimento, però speriamo di recuperarlo sabato. Per il resto vedremo domani a San Siro“. Sarà quindi corsa contro il tempo per l’ex Arsenal, una possibile assenza in vista della gara contro la Roma che apre l’emergenza a centrocampo per la Juve. Sabato infatti Pirlo dovrà fare già a meno di Bentancur, squalificato per somma di ammonizioni e quindi non disponibile per il match dello Stadium.