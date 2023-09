Juve, Allegri: “Tireremo le somme a dicembre, dopo la partita contro la Roma”

Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro l' Empoli . L'allenatore della Juventus ha risposto ad alcune domande sulle sue prospettive e gli obiettivi della squadra, tra queste anche una previsione di come sarà strutturata la classifica verso la fine del Campionato. Di seguito le sue parole in cui ha anche nominato la Roma :

"L’obiettivo di quest’anno è quello di arrivare al 30 dicembre, dopo la partita con la Roma in casa se non sbaglio, poter tirare una riga e vedere a che punto siamo in classifica. L’obiettivo è rimanere nelle prime quattro o attaccate alle prime quattro, per giocarci le nostre carte nella seconda parte di campionato. Il Napoli e il Milan sono fra le favorite, e ci sono anche Inter, Atalanta, Roma, Lazio e Fiorentina: fra queste, noi compresi, usciranno le prime quattro. Per questo bisogna arrivare a dicembre nelle migliori condizioni."