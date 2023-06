Juve, Allegri: “Possiamo ancora entrare in Europa ma dipende da Roma e Atalanta”

Tutto all'ultima giornata. Atalanta, Roma e Juventus si giocano i due posti che valgono l'Europa League, partendo in questo preciso ordine e con un punto di distanza tra ognuna di loro. I bianconeri sono di scena in casa dell'Udinese e Massimiliano Allegri sa che i suoi devono vincere ma anche sperare che almeno una delle due squadre che li precedono non vinca: "Dalla squadra mi aspetto una bella partita. Con l’Empoli e il Milan l’impegno c'è stato un impegno massimale. I ragazzi non sono dei robot ed è stata una stagione dura che ha messo a dura prova il nostro equilibrio. Abbiamo la possibilità di entrare in Europa League, anche se dipende da Atalanta e Roma. Dispiace perché ci potevamo giocare un piccola speranza per entrare nelle prime quattro". La Juve ha ancora la possibilità di centrare l'Europa League, sempre che la Uefa non decida di escluderla dalle coppe.