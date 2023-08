Juve, Allegri non rimpiange Lukaku: “Sono contento dei miei attaccanti”

Romelu Lukaku corre verso la Roma. I giallorossi non hanno l'accordo definitivo col Chelsea, ma l'ottimismo resta alto: il belga è pronto a tornare in SerieA, anche se in una squadra decisamente diversa da quella che ci si aspettava qualche giorno fa. Quando la destinazione più probabile era la Juventus di Massimiliano Allegri, che poco fa in conferenza stampa ha risposto così a chi gli ha chiesto del suo eventuale dispiacere per il mancato arrivo di Lukaku:"Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean sono attaccanti molto forti. Chiesa ha iniziato bene, e può fare molto bene, lo vedo propositivo. Così come Vlahovic, Kean e Milik. Poi c'è Yildiz che è un giovane con grandi prospettive. Sono molto sereno". L'arrivo del belga potrebbe cambiare le dinamiche per la lotta scudetto? "Non so se sia andato alla Roma. Io sono molto contento dei miei cinque attaccanti. Io non posso giudicare quello che fanno le altre squadre. A mercato chiuso conosceremo la forza delle altre squadre", risponde Allegri.