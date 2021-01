Juric: “Siete fuori di testa se parlate di Roma in difficoltà”

E’ un Ivan Juric concentrato e guardingo quello che si è presentato in conferenza stampa a 48 ore dalla gara dell’Olimpico contro la Roma, trasferta difficile nonostante l’Hellas Verona abbia lasciato sul suo percorso vittime illustri come Napoli e Lazio. L’allenatore gialloblù ha parlato ai media riguardo la sfida di domenica, queste le sue dichiarazioni: “Roma in difficoltà? Siete fuori di testa tutti, è davanti alla Juve e ha perso un derby, oltre che in Coppa, in modo strano. Evidentemente non ha una buona stampa, o non sa gestire le cose. Sono terzi e stanno davanti a Napoli, Atalanta e Lazio. Per me parlare di difficoltà è stranissimo. La vedo piena di talenti, di freschezza, di gioventù e di modo di giocare. Ci sono tante cose belle da vedere, e penso che affrontiamo una squadra di primo livello. Sarà dura, come contro le altre big“.