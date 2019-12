Juric: “Roma davvero tosta in difesa, nel secondo tempo abbiamo dominato”

Un buon Verona non riesce a fare risultato contro una Roma qualitativamente più forte. Il tecnico dei veneti Juric ha detto la sua a fine partita. Le sue parole:

JURIC ALLA RAI

Meritavate qualcosa in più.

Penso che gli episodi siano stati decisivi. C’è stata sfortuna negli episodi e per questo è difficile dire qualcosa ai ragazzi.

Ha visto qualche episodio dubbio?

No, gli arbitri hanno visto quello che è successo. Ho parlato solo di episodi da campo.

Eravate la miglior difesa, oggi tre gol subiti. Come mai?

Nell’ultimo gol siamo stati sbilanciati, abbiamo fatto qualche errore di troppo ma ci sta con una squadra come la Roma. Non mi lamento.

Qual è la big più forte che avete incontrato?

Sinceramente non siamo mai stati in difficoltà con le big sul piano del gioco. La Juve è forte, la Roma dietro è davvero tosta ma l’Inter è quella che mi ha impressionato di più.

La sua squadra è stata sul pezzo fino all’ultimo.

Siamo consapevoli del fatto che il nostro obiettivo è quello della salvezza. Vogliamo fare punti e basta, su qualsiasi campo.

JURIC IN CONFERENZA STAMPA

Risultato bugiardo?

“Abbiamo fatto bene tante cose, abbiamo fatto una bella partita, gli episodi sono andati a favore loro. C’è poco da rimproverare”.

C’è qualche rammarico?

“Qualche errore di troppo, queste squadre ti puniscono. Ma in alcune situazioni non abbiamo segnato per centimetri, la prestazione è stata comunque ottima”.

L’arbitraggio com’è stato?

“È andato a vedere al VAR, ma non mi soffermo su queste cose”.

Perché Veloso fuori?

“Quando uno torna da un infortunio a volte è meglio dosarlo. Ha avuto questo problema a Genova negli anni passati, comunque Pessina ha fatto bene”.

Conta di recuperare Kumbulla per Bergamo?

“Mi sembra difficile”.

La prova di Verre e Di Carmine?

“Samuel ha fatto quello che gli ho chiesto, Mancini e Smalling sono fortissimi, Mancini mi ha dato l’impressione di essere un top. Verre ha sentito un po’ di pressione”.

Zaccagni come sta?

“Ha preso una botta, ma è stato bravo, ha fatto bene”.

In cosa avete fatto soffrire la Roma?

“Secondo tempo stradominato, nel primo tempo abbiamo concesso poco. Se il primo tempo era diverso perché ci volevano prendere alti nella ripresa si sono abbassati. Oggi non mi è sembrato di aver subito qualcosa di particolare”.

JURIC A SKY

Su Mihajlovic.

Sta dimostrando grande coraggio. Pochi riuscirebbero a condurre la battaglia come lui davanti a tutti.

Cosa è mancato stasera?

Abbiamo commesso degli errori anche per merito della Roma. Nei meccanismi non è mancato nulla. Sono stati decisivi gli episodi che loro hanno sfruttato.

Sulla precisione negli ultimi trenta metri

Non bisogna di vista cosa siamo noi. Se non fai errori dietro e fai quello che devi davanti è tutto più semplice. Abbiamo comunque fatto una grande partita e la Roma ha grandi giocatori.

Il vostro è un modo di giocare dispendioso?

Non penso sia uomo contro uomo e poi analizzando i dati corriamo, ma nell’ultima gara con la Fiorentina abbiamo corso uguale. Noi difendiamo per rubare la palla. A volte difendiamo anche quando superano la prima linea.

Chiederà un attaccante dal mercato?

Adesso voglio finire le ultime due partite con Torino e Atalanta. Dopo faremo un punto della situazione e vedremo cosa fare.