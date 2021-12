Juric: ‘Peccato aver perso a Roma, abbiamo subito pochissimo’

Domenica il suo Torino ha perso 1-0 in casa dei giallorossi. Il tecnico serbo però fa i complimenti ai suoi e si prepara alla gara con l'Empoli

A Ivan Juric la sconfitta a Roma non è andata giù. Il tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dei suoi contro l’Empoli ed è tornato sulla sconfitta di domenica scorsa: “Stiamo crescendo benissimo, a Roma spiace perdere ma abbiamo mandato segnali positivi. L’unico momento che non mi è piaciuto è stato dopo il gol preso, c’era troppa frenesia di recuperare subito e per poco non prendevamo il secondo. Dopo quello, sempre molto bene: siamo in crescita, sono contento per come giochiamo e come ci alleniamo. I numeri spesso dicono la verità. Vedo la squadra che affronta in modo giusto le partite, facendo ciò che proviamo in allenamento. Anche a Roma abbiamo subito molto poco, abbiamo attaccato e creato ma senza fare gol. Non so dove sia la verità, spero sia una casualità”.