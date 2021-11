Juric: “Mourinho rimane un grande allenatore nonostante le difficoltà”

Nel pre-partita il tecnico granata ha elogiato il lavoro dello Special One

Su Mourinho ha detto che è un top, a maggio aveva detto che sperava di trovarlo come 10 anni fa ora come lo ha ritrovato? Le difficoltà fanno parte della carriera di un allenatore. Ci sono momenti che si fa come all’Inter e squadre dove si possono trovare più difficoltà. Ma è sempre un grande allenatore