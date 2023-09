Juric: “La Roma si è sbloccata e sa difendere bene. Mi aspetto una gran partita”

L'allenatore dei granata presenta la sfida contro i giallorossi: "Dovremo prestare grande attenzione a Lukaku. Poi su Belotti: "È un top player, ma deve stare fisicamente bene"

Redazione

In vista del match di domani sera contro la Roma, il tecnico del Torino, Ivan Juric, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida ai giallorossi. Ecco le sue parole:

Domani arriva una Roma completa in tutti i reparti: "Si sono sbloccati un po', sia in coppa che contro l'Empoli 7-0. Hanno tante opzioni e sono in un buon momento".

Lo stadio sarà pieno, cosa si aspetta dai tifosi? "I tifosi ci daranno una mano come sempre"

Novità sugli infortunati? "Vlasic e Ilic sono recuperati, Vojvoda dobbiamo vedere ma spero per la prossima. Zima ha ancora fastidio, dietro abbiamo problemi"

La gara di domani può essere una svolta? "E' presto, pensiamo solo a domani. Siamo concentrati solo su questa partita per affrontarla al meglio"

Cosa chiede al gruppo? "Mi ha fatto intristire aver perso la squadra a Milano, ma adesso ci siamo ritrovati. Dobbiamo stare sul pezzo perché altrimenti facciamo un brutto campionato, se siamo concentrati possiamo fare bene. Voglio ripetere le ultime due prestazioni, domani mi aspetto una grande partita. Per me Tameze è completo, a centrocampo siamo ben coperti e abbiamo le soluzioni. Preferisco Ricci a destra, quando hai tre attaccanti così un po' ti sbilanci. Hai meno sensazione di dominio, ma hai spunti che ti fanno vincere la partita"

Come si fa male a una Roma così solida in difesa? "Hanno un modo di difendere tosto, con tanti giocatori maliziosi in senso positivo. Penso a Cristante e Mancini, contro di loro non è facile perché sanno difendersi bene"

Ha rivisto il vero Belotti? "E' un grande ragazzo, che prima che arrivassi io non ha lavorato come doveva. Ma è un top player e lo sta dimostrando. È un giocatore che deve stare fisicamente bene per muovere la massa muscolare che ha"

Come sta Zapata? "Si è allenato poco, deve alzare la condizione: vogliamo portarlo al livello di due o tre anni fa. L'anno scorso ha fatto pochi gol, siamo soddisfatti ma vogliamo che alzi la condizione. E' il nostro obiettivo, senza che si faccia male. Siamo rimasti soddisfatti della sua prova a Salerno, anche se non ha recuperato benissimo e non si è allenato con continuità. Lui correrà sempre meno degli altri, come tutte le punte centrali. Poi c'è Simeone che corre sempre, ma anche Zapata o Lukaku cui non chiedi certe cose. Duvan ha fatto molto bene durante la sosta, ha fatto 90 minuti dopo tantissimo tempo e pian piano deve trovare fiducia in se stesso. Vogliamo che continui così"

Come si marca Lukaku? "E' normale patire contro i grandi attaccanti. Noi dobbiamo marcarli meglio, dovremo avere grande attenzione su di lui"

Zapata giocherà? "E' normale che rispetto ad altri faccia fatica a recuperare, non è niente di che. L'importante è che torni ai suoi livelli di prima"

Serve più inventiva o concretezza? "Tutto. Dobbiamo essere concentrati a non prendere gol, l'anno scorso glielo abbiamo regalato. Serve uno sforzo da parte di tutti, i cambi saranno fondamentali. Servono anche le individualità per vincere"

