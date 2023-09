Torino, Juric: “La Roma si è ripresa. Il 7-0 all’Empoli ci ha impressionato”

Il Torino di Juric sarà il prossimo avversario della Roma in campionato. La sfida è in programma domenica alle 20.25, allo stadio Olimpico Grande Torino. Ai microfoni del club, l'allenatore dei granata, ha presentato la sfida contro i giallorossi: "Mi sembra che la Roma si sia ripresa, il 7-0 all'Empoli ci ha impressionato per il potenziale che hanno in attacco. Con la Lazio, sono squadre di livello superiore ma siamo convinti di giocarcela con tutti se siamo concentrati come oggi". Il Torino ha battuto 3-0 la Salernitana all'Arechi. Un successo importante che aumenta la fiducia in vista della sfida alla squadra di Mourinho.