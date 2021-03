Juric: “Kumbulla? Se arriva la Roma con 25 milioni è normale che vada via”

Nessun dramma. Per Ivan Juric la cessione di Kumbulla non ha rappresentato uno scossone decisivo alla solidità difensiva del suo Verona, sconfitto ieri 2-3 dal Sassuolo. Il tecnico ha così avuto l’occasione di tornare, ieri nel post partita, proprio sul passaggio alla Roma del centrale albanese. Queste le sue parole: “Noi abbiamo preso giocatori in difficoltà e li stiamo tirando fuori, ne stiamo migliorando le prestazioni. Quando sei l’Hellas e arriva la Roma e ti dà 25 milioni per uno o il Napoli che ti dà 15 milioni per l’altro, è normale che un giocatore vada via”.

Kumbulla è stato sinora l’acquisto più caro della Roma sotto la gestione Friedkin. Il centrale albanese, seguito a lungo dalla Lazio e sondato a lungo anche da club importanti come Inter e Juventus, ha scelto alla fine il progetto giallorosso. Nella sua prima stagione nella capitale il difensore ha finora collezionato 19 presenze, segnando 1 gol in campionato e 1 in Europa League.