Juric: “Kumbulla non è pronto, Veloso recuperato. La Roma gioca un bel calcio”

Momento positivo quello dell’Hellas Verona, che arriverà alla sfida del Bentegodi di domani sera contro la Roma forte di tre vittorie nelle ultime cinque partite, l’ultima delle quali ottenuta sempre in casa contro la Fiorentina. Nella conferenza stampa di presentazione del match con i giallorossi, ha parlato il tecnico Ivan Juric. Queste le sue parole:

C’è stata consapevolezza domenica?

“Ho avuto quella sensazione. In ogni partita è sempre stata al limite nella mia analisi. È stata una partita giocata con grande sicurezza. Non si può sapere a che punto siamo, è tutto variabile. Si può migliorare o peggiorare”.

Che effetto fa sapere di essere la sorpresa?

“Fa piacere, ci auguriamo di continuare così sapendo che siamo sempre al limite”.

A che punto sono Veloso e Kumbulla?

“Veloso bene, può anche giocare. Kumbulla non è pronto”.

Amrabat vale dieci milioni?

“Per le cifre che circolano oggi penso sia anche poco”.

La formazione di domani?

“Veloso sta bene, ha lavorato molto per non perdere la forma. Può essere una soluzione dall’inizio. Magari andiamo con prudenza, vediamo oggi”.

State migliorando qualitativamente?

“Lavoriamo per togliere i difetti, ma abbiamo anche pregi. Se li eliminiamo escono i pregi. Verre non riusciva a reggere il ritmo, invece quando sta così è normale faccia così bene”.

La Roma è tra le più competitive?

“C’è anche l’Atalanta. La Roma gioca un bel calcio, mi piace come difendono e attaccano. Stanno migliorando, sono tosti. Sarà una partita difficile”.

Che impressione le ha fatto Mihajlovic?

“Condividere la malattia con tutti non è da chiunque, non credo avrei fatto così. Ha avuto coraggio, la gente gli ha dato forza. Spero tutto vada bene”.

Come ha lavorato l’attacco in settimana?

“Bene. Abbiamo margini di miglioramento, dobbiamo migliorare varie situazioni”.

Bocchetti ha risposto bene domenica.

“Ha fatto bene, spero continui così. Ha avuto qualche difficoltà, spero la sua forma migliori ancora”.

È un valore aggiunto.

“Hanno giocato più o meno tutti dietro”.

Si parla poco di Rrahmani.

“Non è vero non gli si dia abbastanza spazio, si parla di lui come di tutti. Siamo contenti di come si sta esprimendo”.

Zaccagni sarà titolare?

“Bene, come sempre. Devo ancora decidere se giocherà”.

Qual è la cosa migliore che ha visto in assoluto?

“Mi sembra una squadra la nostra”.

Gunter quanto è migliorato?

“Lo spostamento a centrale gli ha fatto bene. Giocando sul piede debole soffri un po’, nell’ultima partita ha fatto bene”.

Di Carmine gioca?

“Se uno segna gioca, non so se con Salcedo”.

Bessa rientra prima di Natale?

“No. Quando rientrerà dipende da come starà, è un infortunio particolare”.

C’è il rischio di abbassare la tensione?

“Sarebbe da stupidi, bisogna sfruttare al massimo tutto ciò che c’è di positivo, e se possibile andare ancora più forte”.