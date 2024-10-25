Ieri sera la Roma ha conquistato i primi 3 punti del suo percorso in Europa League. I ragazzi di Ivan Juric hanno battuto per 1-0 la Dinamo Kiev (che ancora va a caccia del primo gol) e nel post-partita il tecnico croato ha risposto alle domande dei giornalisti sul match. Tra queste, oltre a quella sull'utilizzo di Hummels, Juric ha parlato anche di Cristante: "È un grandissimo professionista, con un’intelligenza fuori dal comune. Vede cose che altri non notano e riesco a parlare con lui di aspetti profondi del calcio; comprende le situazioni in modo straordinario. Ha fatto molto bene, è entrato in campo con grandissima personalità. Ci sono anche alcune aree in cui può migliorare ulteriormente, e gli ho spiegato esattamente cosa intendo".