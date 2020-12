Juric contro Pradè: “Deve chiedere scusa. La Roma ha fatto un affare con Kumbulla”

Nella conferenza stampa di oggi il tecnico del Verona Juric ha voluto rispondere a muso duro al ds della Fiorentina Pradè: “Nei giorni scorsi ha parlato dei giocatori andati via da Verona, dicendo che vadano valutati lontano da me. Io credo che debba chiedere scusa sia a loro che alla società dell’Hellas, perché non deve parlare dei miei giocatori – ha spiegato l’allenatore -. Inoltre penso che le sue parole non siano vere, in quanto tutti i giocatori andati via da qui sono molto forti e lo stanno dimostrando o lo dimostreranno. Quel che è certo è che Roma, Napoli e Fiorentina abbiano fatto un affare”. Il riferimento è a Kumbulla, Rrahmani e Amrabat.