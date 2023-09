Juric: “Con la Lazio ci è mancata energia. Abbiamo speso tanto contro la Roma”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato ieri in conferenza stampa dopo la partita contro la Lazio. L'allenatore ha giustificato la sconfitta con i bianconcelesti parlando della gara contro la Roma di domenica: "Abbiamo preparato bene la partita, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non abbiamo concesso nulla, potevamo essere più pericolosi. Nel secondo tempo dovevamo aumentare lo spessore nelle giocate in attacco. Abbiamo perso anche Buongiorno, che per noi è importantissimo. Sensazione amara, abbiamo preso gol al primo tiro. Dispiace, ci mancava un po’ di energia sportiva. Abbiamo speso tanto contro la Roma".