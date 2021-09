Julio Sergio: “Per vincere un derby serve tranquillità e concentrazione”

L'ex portiere giallorosso: "Quest'anno la Roma secondo me ha preso la strada giusta"

“Mourinho è bravissimo nel far scivolare la tensione dai suoi agli avversari, attirando l’attenzione su di sé. Il derby? Si vince con concentrazione, attenzione e grinta” ha detto Julio Sergio, intervenuto durante la trasmissione “Il Diabolico e il Divino” in onda su New Sound Level 90.0 FM. Che cos’è il derby per te?"E’ difficile spiegarlo a parole, ne ho giocati 4 e li ho vinti tutti e 4. Ricordo sensazioni meravigliose che racconto sempre ai miei figli e porto sempre nel cuore". Quale è stata la parata più difficile tra quella su Mauri e quella su Floccari?"Più difficile è stata la parata su Mauri sicuramente, mentre la più importante è stata indubbiamente il rigore, perché ci giocavamo il primo posto e quel rigore ha cambiato l’inerzia della partita". Cosa puoi dirci dell’impatto mediatico di Mourinho sugli avversari, tu che ti sei giocato uno scudetto contro la sua Inter?"Quando si trova in queste situazioni Mourinho sposta l’attenzione su di lui per proteggere i suoi e creare maggiore tensione nell’avversario. A noi dava una carica in più questo meccanismo, però nel calcio ci sono dei protagonisti fortissimi a livello di personalità e quello che fa Mourinho mi piace, fa talvolta un po’ di teatro per smorzare la tensione per i suoi e rivolgerla verso gli avversari". Vedi il Napoli di Spalletti favorito per lo scudetto? "Io mi auguro che Spalletti possa vincere lo scudetto perché è un allenatore fantastico che quando prende fiducia nei suoi può fare molto bene. Lui ha voluto che io rimanessi a Roma e con lui ho imparato