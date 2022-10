Julio Sergio mostra il suo ufficio: ci sono anche le maglie di Totti e De Rossi

Julio Sergio non ha mai dimenticato la Roma e i tifosi hanno un bellissimo ricordo del portiere brasiliano. Oggi ha pubblicato suo profilo Instagram una foto del suo nuovo ufficio dove ha portato la sua collezione di maglie della squadra giallorossa. Non potevano mancare quelle di Totti e De Rossi, presenti anche le divise di Mancini, Vucinic, Perrotta e Taddei. In alto una sua gigantografia con lo storico numero 10 e le medaglie della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. L'ex Lecce adesso è un procuratore sportivo e ha commentato così il suo nuovo luogo di lavoro: "Cercando sempre di migliorare la qualità del nostro lavoro, Astor Sports ha ora un nuovissimo ufficio per servire al meglio i nostri clienti e collaboratori. Andiamo insieme alla ricerca di grandi traguardi".