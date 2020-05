Julio Cesar torna sul cucchiaio di Totti: “Ero molto arrabbiato per aver subito un gol così”

Julio Cesar, ex portiere dell’Inter nell’anno del triplete, è l’ospite di oggi nell’appuntamento a #CasaSkySport. Tra i tanti temi toccati c’è anche il gol subito contro la Roma e segnato con il cucchiaio da Francesco Totti. “Ero molto arrabbiato con me stesso subito dopo. Quando prendi gol in quel modo ti dà fastidio” racconta il brasiliano che poi spiega anche come nasce la papera sulla rete subita sempre contro i giallorossi, ma questa volta scaturita dai piedi di De Rossi: “Queste cose accadono perché si sottovaluta il momento. Il portiere se sbaglia, lo fa nelle occasioni facili. Pensavo di avere già la palla in mano, ma in realtà mi è scivolata dopo lo scontro con De Rossi. In quel momento mi sono chiesto cosa fosse successo, ma noi portieri dobbiamo essere bravi a riprenderci subito e rimanere nella partita. Questa è una caratteristica importante per un portiere di una grande squadra”.