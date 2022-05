Julio Cesar non dimentica il pallonetto di Totti: “Non l’ho ancora superata”

L'ex portiere dell'Inter scherza: "Quel gol mi fa inca**are ancora oggi, Totti mi faceva dannare più di tutti"

Nella sua lunga carriera, Francesco Totti ha segnato a un numero enorme di squadre e ovviamente di portieri. Uno di questi è Julio Cesar, che ha subito uno dei gol più belli nella storia della Roma e della Serie A: "Per fortuna oggi ce l'ho in squadra. Francesco Totti è il calciatore che mi faceva dannare più di tutti. Qui a San Siro ho subito uno dei gol più belli fatti da lui, quel pallonetto a Inter-Roma che mi fa inca**are ancora oggi. Ci abbiamo scherzato un po' prima in macchina". Una magia che 'brucia' anche adesso: "Non l'ho ancorasuperata (ride, ndr)".