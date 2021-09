Julio Cesar: “Mourinho ti spreme mentalmente come un’arancia”

L'ex portiere dell'Inter del Triplete ha parlato dello Special One

L'ex portiere dell'Inter del Triplete, il brasiliano Julio Cesar, è tornato a parlare del suo ex allenatore José Mourinho ai microfoni di Amazon Prime Video, prima dell'incontro di Champions League fra i nerazzurri e Real Madrid. A proposito dello Special One si è così espresso Julio Cesar: "Ti spreme tanto. Senza mentalità non puoi fare il giocatore di Mourinho. Ti spreme come un’arancia". L'ex numero 1 nerazzurro ha inoltre svelato un aneddoto sul suo ex allenatore: insieme agli altri giocatore del Triplete hanno un gruppo Whatsapp dove è ancora presente lo Special One.