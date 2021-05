Juan Jesus saluta la Roma: “The last dance” – FOTO

Il difensore giallorosso ha postato su Instagram una foto dell'ultimo allenamento a Trigoria con una didascalia che sa di addio

Ultimo ballo per Juan Jesus con la Roma? Ne sembra convinto il difensore, che sui social ha postato una foto in allenamento a Trigoria con la didascalia "The Last Dance". Impossibile non cogliere un riferimento a quella che, con lo Spezia, sarà molto probabilmente l'ultima gara disputata nella Capitale dal brasiliano, in scadenza di contratto al termine della stagione. Nessuno spiraglio si è mai effettivamente aperto per un prolungamento dell'accordo che ha legato nelle ultime stagioni il centrale alla Roma. Le strade si divideranno a fine stagione dopo 5 anni.