Juan Jesus: “Napoli-Milan? Diversa da Roma-Barca. 5 anni fa sembrava impossibile”

Il difensore azzurro, ex giallorosso, ricorda l'incredibile serata dell'Olimpico di 5 anni fa e lancia una sfida ai nerazzurri, avversari dei quarti di Champions League. Il match andrà in scena domani alle 21:00

Cinque anni fa, la Roma all'Olimpico ribaltava il risultato dell'andata dei quarti di finale di Champions contro il Barcellona (4-1), approdando in semifinale grazie ad un incredibile 3-0 firmato Dzeko, De Rossi e Manolas. Tra i protagonisti dell'incredibile serata, c'era anche Juan Jesus. Proprio l'attuale difensore del Napoli racconta, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, la magia di quella partita, lanciando poi la sfida al Milan, avversaria degli azzurri sempre nei quarti di finale. Queste le sue parole: "Napoli-Milan è diversa da Roma-Barca. Cinque anni fa sembrava impossibile e ci siamo riusciti. Ora è più semplice, non dobbiamo ribaltare il risultato contro Messi e Iniesta. Il Milan all'andata ha giocato a fare un po' di polemica, noi abbiamo risposto sul campo".