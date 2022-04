Juan Jesus: “Lo stadio pieno è una spinta in più. Non dobbiamo avere paura”

Juan Jesus ha raccontato le sue sensazioni riguardanti la sfida contro la Roma nel pre-partita. Queste le sue parole: JUAN JESUS A DAZN “Io ho giocato in tanti stadi sempre pieni, a Wembley davanti a 90mila persone, all’Olimpico in...

"Io ho giocato in tanti stadi sempre pieni, a Wembley davanti a 90mila persone, all'Olimpico in semifinale di Champions, al Maradona uguale, io penso che lo stadio pieno sia uno stimolo in più. Siamo a casa nostra, non dobbiamo avere paura di niente e giocare in casa con lo stadio pieno è più bello. Non è un timore, affrontare la gara come meglio possiamo con la Roma, non esiste il fattore Maradona, il fattore San Siro dal mio punto di vista".