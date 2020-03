Juan Jesus, l’augurio divertente a Bruno Peres: “Buon compleanno, ma lasciami in pace” – FOTO

Doppio compleanno oggi in casa Roma, con Bruno Peres e Veretout che hanno compiuto gli anni nello stessa giornata. Tra i tanti messaggi di auguri che sono arrivati per entrambi, c’è stato quello divertente di Juan Jesus per il connazionale. Questo il suo messaggio in una storia Instagram, con tanto di foto divertente dei due: “Complimenti Bruno, che Dio ti benedica oggi e sempre. E lasciami in pace, per favore!“. Un momento di distensione prima di tuffarsi con concentrazione all’importantissima sfida di oggi con il Cagliari.