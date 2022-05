Juan Jesus: “Insigne dopo Zanetti, Totti e De Rossi. Sono esperto di addii”

L'ex giocatore della Roma ha salutato il capitano del Napoli con un post sul proprio profilo ufficiale Facebook

Juan Jesus, giocatore del Napoli ed ex difensore della Roma, ha parlato attraverso il proprio profilo ufficiale Facebook per salutare il capitano azzurro, Lorenzo Insigne. Il centrale ha scherzato sul fatto di aver partecipato a tanti addii di capitani come quelli di Zanetti, Totti e De Rossi: "Amici e amiche. Se anche voi volete salutare un super capitano, rivolgetevi alla JJBYEBYE società esperta in addii meravigliosi. Scherzi a parte, sarà il mio destino ma quanto ad addii di capitani non mi faccio mai mancare nulla. Zanetti a Milano, Totti e De Rossi a Roma, Insigne a Napoli. Ogni volta è bello ed emozionante vedere la passione della gente per i propri idoli. L’amore che dopo tanti anni insieme non svanisce ma tocca il punto più alto nel momento più triste. Con Lorenzo ho giocato solo un anno e posso solo ringraziarlo per come mi ha accolto da capitano e per quello che abbiamo vissuto insieme. Per come ha lavorato per fare felice la sua città e quei tifosi che ora sono anche i miei. Abbiamo faticato, sorriso, gioito e soprattutto sognato insieme. È stato bello. Grazie Lorenzo. Il tuo amico Baruffa".