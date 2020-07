Juan Jesus augura a De Rossi un buon compleanno: “Ti seguivamo ad occhi chiusi” – FOTO

Juan Jesus augura buon compleanno al suo ex compagno di squadra, nonché capitano, Daniele De Rossi, nel giorno del suo 37esimo compleanno. Il difensore brasiliano, uscito dal progetto tecnico di Paulo Fonseca ad inizio stagione, non scorda i bei momenti passati insieme e affida ad Instagram le sue parole: “Del branco eri il metronomo. La guida coraggiosa di un gruppo di amici. Tu davi il ritmo e noi seguivamo a occhi chiusi. Solo così i battiti di 11 lupi potevano risuonare nella stesso preciso istante. Perché c’eri tu a indicare la strada. Auguri DDR, Daniele De Roma”. Nel post scriptum, poi, Juan Jesus si concede anche una battuta, cercando la conferma di Radja Nainggolan: “Ogni tanto andava per i fatti suoi peró poi rientrava nei ranghi”.

Agli auguri si aggiunge Kevin Strootman, compagno di reparto di De Rossi durante le sue stagioni in giallorosso: “Buon compleanno Capitano”.