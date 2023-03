Joya-Juve brutta fine: tifosi duri con Dybala

Cantava e canta Antonello Venditti che "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Un ritornello entrato nella testa e nel cuore di centinaia di migliaia di italiani per ragioni facilmente intuibili. Bene, se per molti questa canzone è la preferita, ben difficilmente potrà esserlo per Paulo Dybala, romanista d'adozione e non di nascita come chi ha scritto uno dei pezzi più amati in Italia, scrive Tuttosport. L'amore tra Dybala e la Juventus è finito e non tornerà per mille ragioni: in buona parte le stesse che hanno portato al mancato rinnovo del contratto in scadenza lo scorso giugno, dopo che a Torino aveva giocato per sette stagioni per un totale di 115 gol in 293 partite. Ma non solo. La tifoseria bianconera ha iniziato a scaldarsi sul web per ciò che sarebbe emerso dalle intenzioni dell'entourage del giocatore. Infatti per il futuro si potrebbe prospettare un contenzioso legale volto a ottenere un indennizzo per la differenza tra ciò che avrebbe percepito con il quinquennale imbastito con i bianconeri, ma mai giunto in porto con l'accordo finale, e quello che prende e prenderà con l'attuale club giallorosso in base al triennale firmato, questo sì. Il delta tra ciò che sarebbe potuto essere e ciò che sarà arriverebbe a sfiorare i 50 milioni. Altra storia, invece, sono i tre milioni non ancora versati dalla Juventus all'attaccante per la quota di mensilità a cui l'argentino aveva deciso di rinunciare temporaneamente per via della cosiddetta manovra stipendi, ovvero quella parte degli emolumenti slittati in avanti e, in caso di cecsione o fine del contratto, comunque debito accertato da parte del club.