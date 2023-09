Joya infinita, la Roma ci crede: a ottobre si discuterà il rinnovo di Dybala

Joya infinita. Quella che vuole regalarsi la Roma, scrive Tuttosport. I giallorossi, infatti, sono al lavoro da settimane per blindare Paulo Dybala. L'argentino è entrato subito nei cuori dei tifosi giallorossi, che l'hanno eletto a simbolo e beniamino. Un amore ricambiato dallo stesso fantasista, che ha ribadito anche pubblicamente di voler restare a lungo nella Capitale. Insomma, i presupposti per proseguire insieme ci sono tutti. Ecco perché il ritorno in Italia dell'agente Jorge Antun potrebbe dare l'impulso decisivo. Tiago Pinto e Josè Mourinho guardano con ottimismo alla questione rinnovo. Sul tavolo un prolungamento fino al 2026 con possibile opzione per il 2027, scadenza richiesta dall'entourage del numero 21 giallorosso per il nuovo accordo. A livello di cifre la Roma è pronta a spingersi dagli attuali 4,2 milioni più premi (può arrivare a guada-gnare fino a 6 milioni complessivi e nell'ultima stagione ha centrato tutti gli step per fare il pieno di bonus) a 6-6,5 di base fissa più 1-1,5 legati a traguardi personali (gol e assist) e di squadra. Uno sforzo importante e che sottolinea la centralità di Dybala nel progetto giallorosso, visto che l'argentino non può usufruire dei benefici fiscali del Decreto Crescita. Questione clausole rescissorie: quelle attualmente in vigore (20 milioni per i clubitaliani e 12 per le formazioni straniere) verranno cancellate. Da discutere il possibile inserimento di una nuova da 50 milioni valida, senza distinzioni, per tutti i club (sempre valida solo nel mese di luglio), anche se la Roma preferirebbe non avere più a che fare con questioni del ge-nere. A tifare per il rinnovo anche il nuovo sponsor tecnico dei giallorossi, Adidas.