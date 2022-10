Joya a metà: Dybala gol e infortunio. La Roma piega il Lecce 2-1 – FOTO

Seconda vittoria di fila per i giallorossi che si portano a -2 dal secondo posto. Preoccupano le condizioni dell'argentino uscito dopo il penalty. Segna anche Smalling

Daniele Aloisi

La Roma trova la seconda vittoria consecutiva. Batte il Lecce grazie ai gol di Smalling e Dybala. Serata dolce amara per la Joya che si fa male al momento del gol. I giallorossi partono fortissimo e dopo 5' vanno avanti grazie al gol del solito Smalling. Il centrale sfiora anche la doppietta poco più tardi. Al 20' viene espulso Hjulmand per un brutto intervento su Belotti. Prima della fine del primo tempo il Lecce nonostante l'inferiorità numerica trova il pareggio con Strefezza. Mourinho cambia le carte in tavola all'inizio della seconda frazione. Dentro Abraham e Spinazzola per Zaniolo e Vina. L'inglese è subito decisivo e conquista il calcio di rigore realizzato da Dybala. La Joya si fa male al momento della battuta ed è costretto a chiedere il cambio. Poche emozioni dopo la rete dell'argentino e la Roma senza troppi rischi conquista i tre punti. Giovedì sfida decisiva in Europa League contro il Betis.

Strefezza risponde a Smalling: il Lecce pareggia in 10 uomini

La Roma deve rialzare la testa dopo la sconfitta con il Betis in Europa League. Mourinho sorprende tutti mettendo dal 1' Vina e Belotti. Restano fuori Abraham e Spinazzola. Parte fortissima la Roma che dopo soli 5' va in vantaggio. Pennellata in mezzo di Pellegrini e gol di Smalling di testa (terzo stagionale). Tre minuti più tardi l'inglese va a due passi dalla doppietta. Ottima giocata di Zaniolo sulla sinistra che mette un bel pallone in mezzo per il Gallo che sfiora solo. Dalla destra arriva Zalewski che la mette al centro per il numero 6 che tenta un colpo di tacco e sfiora il raddoppio.

Gioco champagne dei giallorossi: triangolo tra Cristante e Pellegrini, sfera che arriva sul destro del capitano ma la sua conclusione fa la barba al palo alla destra di Falcone. Piove sul bagnato per il Lecce. Dopo un controllo al Var l'arbitro espelle Hjulmand per una brutta entrata su Belotti. Si affacciano i salentini dalla parte di Rui Patricio. Fiammata di Banda che serve Ceesay ma è provvidenziale l'intervento di Smalling. A sorpresa arriva il pari del Lecce con Strefezza che risolve una mischia in area e batte il portiere portoghese. Risponde la Roma con Zaniolo che riceve da Dybala ma perde l'attimo giusto e si fa rimontare da Gonzalez. Dopo 3' di recupero termina la prima frazione sul risultato di 1-1.

Dybala gol e infortunio: la Roma vince 2-1

Mourinho non soddisfatto del primo tempo dei suoi decide di cambiare. Escono Zaniolo e Vina ed entrano Abraham e Spinazzola. L'inglese è subito determinante e conquista un calcio di rigore per fallo di Askildsen. Va sul dischetto Dybala che porta in vantaggio la Roma. Rete amara per l'argentino che si fa male mentre calcia il penalty ed è costretto ad uscire.

Al 60' primo cartellino per i giallorossi: ammonito Ibanez. Un minuto più tardi anche Mancini viene sanzionato da Prontera. Occasione per il tris. Ottimo cross di Zalewski per Belotti che ci prova di testa ma è bravo Gendrey a disturbarlo. Va ad un passo dal gol Abraham. Colpo di testa di controbalzo ma si supera Falcone che gli nega la prima rete stagionale all'Olimpico. Dopo 5' di recupero finisce la gara. Tre punti d'ora per la Roma che vola a -2 dal secondo posto. Giovedì la sfida col Betis in Spagna.

Roma-Lecce 2-1: il tabellino

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (Kumbulla 88'), Smalling, Ibanez; Zalewski, Pellegrini, Cristante, Vina (Spinazzola 46'); Dybala (Matic 49'), Zaniolo (Abraham 46'); Belotti (Shomurodov 78'). A disposizione: Svilar, Boer, Smalling, Spinazzola, Bove, Camara, El Shaarawy, Abraham, Shomurodov. Allenatore: Mourinho

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen (Helgason 70'); Strefezza (Di Francesco 70'), Ceesay, Banda (Colombo 81'). A disposizione: Bleve, Brancolini, Dermaku, Pongraric, Cetin, Tuia, Gallo, Di Francesco, Persson, Colombo, Helgason. Allenatore: Baroni

Arbitro: Prontera di Bologna. Assistenti: Alassio e Mokthar IV uomo: Minelli Var: Banti Avar: Abbattista

Marcatori: Smalling 5' (R), Strefezza 39' (L), Dybala 49' (R)

Ammoniti: Umtiti (L), Ibanez (R), Mancini (R)

Espulsi: Hjulmand (L)

Spettatori: 64.018