Joseph Perfection è morto per un arresto cardiaco: si era allenato nella Roma con Totti e De Rossi

L’ex Primavera della Roma Joseph Perfection è morto a 21 anni a causa di un arresto cardiaco. Si era trasferito in giallorosso nel 2016 dalla Liberi Nantes, che lo aveva accolto come in una famiglia una volta arrivato nella capitale. Abbandonato a Termini senza un tetto né soldi per mangiare da un agente che gli aveva promesso una vita migliore, aveva trovato grazie al calcio il suo posto nel mondo. L’ultima squadra nella quale ha giocato è il Cluj, in Romania. Tre anni fa, il sogno di allenarsi con campioni come Totti, De Rossi, Salah e Dzeko, grazie alle chiamate di Spalletti prima e Di Francesco poi. Oggi quel sogno si è spezzato.

La Roma lo aveva notato in un’amichevole contro la Liberi Nantes, squadra composta da giocatori rifugiati e richiedenti asilo politico e aveva deciso di portarlo a Trigoria per aggregarlo alla Primavera, senza poterlo tesserare per più di un anno a causa di dei paletti messi dalla Fifa per i tesseramenti dei minori extracomunitari. Nel 2016 l’esordio con la squadra di Alberto De Rossi, nella quale ha giocato una stagione prima di cominciare un giro di prestiti partito dal Vicenza. Nel 2017 scriveva in un post Instagram: “Un anno fa la mia vita è cambiata. Roma nel cuore”. Quel sogno, solo sfiorato, lo aveva aiutato a superare le difficoltà di un’infanzia difficile.