José Sá, portiere del Wolverhampton: “Difficile sostituire Rui Patricio”

Il connazionale dell'estremo difensore giallorosso ammette: "Lui è fortissimo"

Il portiere portoghese José Sá, ha rilasciato un'intervista a A Bola, dove ammette di aver sentito una grande responsabilità quando quest'estate è stato chiamato dal Wolverhampton per sostituire il connazionale Rui Patricio passato in giallorosso. “Rui Patrício è un grande portiere, quindi è stato difficile sostituirlo. Non è stato per niente facile". Queste le sue parole dell'ex Olympiacos che nonostante la pressione iniziale, è riuscito a convincere tutti in Premier League.