João Sacramento su Instagram: “È il momento di gareggiare. Daje Roma” – FOTO

Il vice dello Special One carica l'ambiente in vista del Trabzonspor

Il vice di José Mourinho, Joao Sacramento, prova a caricare la Roma in vista dell'impegno di domani contro il Trabzonspor, valevole per l'andata dei playoff di Conference League. Su Instagram il portoghese ha pubblicato un post raffigurante la nuova maglia away dei giallorossi con la seguente didascalia: "È il momento di gareggiare. Daje Roma!". È il primo impegno ufficiale dei giallorossi. Il ritorno è previsto allo Stadio Olimpico di Roma per giovedì prossimo alle ore 19.00.