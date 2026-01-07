João Costa, ex Roma e attuale giocatore dell'Al-Ettifaq, ha rilasciato un'intervista a gianlucadimarzio.com. L'esterno ha parlato della sua esperienza nel campionato italiano: "Mi manca molto l’Italia, l’atmosfera era fantastica, adoro Roma e mi è sempre piaciuto passeggiare nel centro città. Mi piace molto lo stile di vita italiano e il modo in cui vivono il calcio, è incredibile. Guardo ancora qualche partita di Serie A. È un campionato che ho imparato ad amare e amo l’atmosfera negli stadi". Poi ha parlato del rapporto con Mourinho: "Durante il mio primo allenamento con la prima squadra ricordo che segnai con un pallonetto a Rui Patricio. Il giorno dopo, mentre camminavo per Trigoria, Mourinho mi passa accanto e mi dice che al prossimo allenamento in prima squadra tutti mi avrebbero dato la caccia. Oltre ad avermi fatto debuttare con la Roma è una persona fantastica, ha sempre trattato molto bene i giocatori più giovani e scherzava sempre con me“.