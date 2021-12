Jeweller Awards, Matilde Mourinho vince il premio marchio emergente dell’anno

La figlia venticinquenne di José ha dimostrato di essere Special

Matilde Mourinho ha vinto il premio come 'marchio emergente dell'anno' ai Professional Jeweller Awards. A riportarlo è il Sun, che spiega come la figlia di José Mourinho ha dimostrato di essere decisamente 'special' nel riuscire nell'intento di realizzare gioielli con materiali sostenibili.

Matilde, che si è formata a livello accademico al London College of Fashion, ha scoperto la possibilità di lavorare in termini di sostenibilità durante una giornata di shopping con la madre: "Siamo entrate in un negozio dove un marchio di gioielli stava facendo un pop-up - ha detto Matilde - Il fondatore si avvicinò e disse: 'Sapevi che tutti i nostri gioielli utilizzano diamanti cresciuti in laboratorio?' Ero tipo, 'Cosa?' ero incuriosita. Da lì è nata la sua Matilde Jewellery, marchio che, nonostante la sua recente creazione, sembra poter essere lungimirante e innovativo nel mercato della gioielleria.