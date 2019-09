Jesus risponde al Premier Conte: “Grazie per la solidarietà. Il razzismo una battaglia da vincere” – FOTO

“Chi ha insultato ieri Juan Jesus non ha alcuna passione per lo sport: che stia fuori a vita dagli stadi sportivi”, lo ha detto Giuseppe Conte dopo la notizia del Daspo a vita per le partite della Roma al tifoso che aveva offeso il difensore brasiliano con insulti razzisti. Il calciatore giallorosso ha poi risposto con una storia Instagram al Premier scrivendo: “Grazie per la solidarietà. Queste sono problematiche da affrontare tutti insieme senza distinzioni. Sono battaglie di civiltà che dobbiamo vincere. Uniti e insieme”.