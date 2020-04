Jesus ricorda Roma-Barcellona con una lettera, Nainggolan: “Scritta troppo bene per essere tua”

A due anni di distanza dalla notte che ha visto la Roma vincere 3-0 contro il Barcellona e qualificarsi alle semifinali di Champions League, sono tanti i messaggi che arrivano sui social da parte dei protagonisti in campo quella sera. Juan Jesus ha deciso di pubblicare una lettera nella quale ripercorre le emozioni di quella sera (puoi leggerla qui). Post che ha suscitato tanti commenti anche di alcuni ex compagni di squadra. “Brividi” gli risponde El Shaarawy. Più ironiche le parole di Nainggolan: “Devo dire che è scritta troppo bene per essere un testo fatto da te”. Emozioni e battute che stemperano una quarantena ormai lunga già un mese.