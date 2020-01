Jesus resta e sui social “dedica” un cuore alla Roma – FOTO

Jesus o Cetin? Se lo sono chiesto un po’ tutti i romanisti che aspettavano di scoprire quale dei due centrali sarebbe partito per far spazio a Ibanez. Il brasiliano in particolare è stato l’indiziato numero uno, con Fiorentina, Milan e poi Lecce che hanno fatto un tentativo. Dopo tutte le trattative naufragate, il difensore ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi postando sul suo profilo Instagram una sua foto in allenamento con le mani che formano un cuore proprio sullo stemma del club e con l’hashtag tutto romanista #JJLupo. Oggi Fonseca ha scelto di non convocarlo e difficilmente si vedrà in campo da qui all’estate. Ma lui voleva restare e così è stato: fino a giugno resterà in giallorosso.