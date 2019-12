Jesus e il razzismo: “Se metto una felpa la gente mi guarda con occhi diversi” – VIDEO

Juan Jesus, difensore centrale giallorosso finito ai margini del progetto Fonseca, è il personaggio della settimana nella rubrica Saudade curata dalla piattaforma brasiliana di Dazn. Nel programma il giocatore della Roma si è espresso riguardo un tema delicato come quello del razzismo, che combatte pubblicamente sui social ringraziando la società per le azioni portate avanti per contrastare questo fenomeno purtroppo ancora presente nel calcio italiano. Queste le sue parole: “Non è una cosa che succede sempre, ma a volte qualcuno scrive frasi razziste. Devo sempre vestirmi bene, perché se indosso la felpa, la gente mi guarda già con occhi diversi, solo per il colore della pelle. Sono grato alla Roma perché hanno fatto la cosa che sarebbe dovuta essere fatta. Sono passati due mesi da quando mi è stato scritto il messaggio, ‘Spero che tu muoia, vai allo zoo’. Sono arrivato al punto in cui dovevo far emergere questa storia, ho parlato con Roma, dovevo fare qualcosa, perché ciò non è possibile“.