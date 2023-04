Jahanbakhsh: “Inutile la reazione di Mourinho. Slot non aveva detto nulla di strano”

Alireza Jahanbakhsh, esterno del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in campionato contro l'Utrecht. L'iraniano si è soffermato anche sulla sfida europea persa contro la Roma e in particolare sul comportamento di Mourinho nel post partita: "Una delle più grandi delusioni per noi è stata la loro reazione dopo la partita. Soprattutto la reazione dei giocatori e le espressioni nei confronti del nostro allenatore. 'Hai solo parlato, questo e quello'. Ho pensato che fosse davvero inutile. Anche quello che ha fatto Mourinho mi è sembrato davvero superfluo. Il nostro allenatore non ha detto niente di strano prima della partita, credo". Queste le parole di Jahanbakhsh che ha poi proseguito: "Il nostro allenatore è stato professionale nella conferenza stampa pre-partita. È stato professionale anche durante e dopo la partita. Per me è stata un po' strana questa reazione. Purtroppo abbiamo perso la partita". Poi sul comportamento dei giocatori in campo ha aggiunto: "Abbiamo cercato di rimanere calmi. Hanno anche cercato di mettere pressione all'arbitro. Credevo che ogni giocata dubbia fosse a favore della Roma. Ho pensato che fosse una follia, ma da giocatore non si può fare molto. Abbiamo cercato di giocare un buon calcio. Purtroppo abbiamo regalato la partita".