Quando stamattina si è fatto fotografare sorridente, Juan Manuel Iturbe non avrebbe mai pensato che la sua giornata sarebbe finita male. L’ex Roma era infatti a un passo dal ritorno in Italia nel Genoa di Preziosi. Volo transoceanico e visite mediche stamattina, prima della firma sul contratto che però non arriverà mai: è saltato infatti – riporta Sky Sport – l’accordo per il suo arrivo in rossoblù. Iturbe a questo punto dovrebbe tornare in Messico al Pumas.