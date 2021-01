Italiano: “Roma forte e col dente avvelenato, domani sarà un’altra storia”

Dopo l’impresa in Coppa Italia, Vincenzo Italiano spera di ripetersi domani battendo la Roma con il suo Spezia anche in campionato. In conferenza stampa ha raccontato le sue sensazioni della vigilia.

ITALIANO IN CONFERENZA

“Siamo contenti di aver superato il turno, siamo contenti di aver fatto una prestazione con tanti giocatori che avevano bisogno di minuti e scendere in campo e che è stata condita da un superamento del turno che ci rende felici. Dobbiamo sì gioire ma anche archiviare e pensare alla partita di sabato che è tutta un’altra storia. Si torna a cercare di fare punti importanti per la classifica e sappiamo che sarà per noi dura. Sarà una partita difficile, incontreremo una Roma che avrà sicuramente il dente avvelenato e ci dobbiamo preparare per cercare di continuare su questa striscia di risultati, con questa mentalità che ci sta dando dei risultati e non dobbiamo abbassare la guardia”.

Pensi che la Roma possa cambiare qualcosa?

“Non so cosa farà l’avversario. Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Sappiamo il valore della Roma, lo abbiamo visto anche in coppa. Siamo riusciti a fare gol metterli in difficoltà ma abbiamo visto che è una squadra che crea tanto, ha giocatori di qualità e se li lasci ragionare ti creano pericoli in ogni situazione. Indipendentemente da quello che farà l’avversario noi dobbiamo pensare a noi stessi, preparare la gara con grande attenzione e dobbiamo cercare di fare quello che abbiamo fatto nelle ultime partite di campionato dove la grande compattezza, la grande unione e il grande spirito stanno portando a casa punti importanti e dobbiamo cercarlo di fare anche sabato”.

Galabinov gol e assist, Verde tornato in campo è ritornato subito decisivo e Saponara in gol. Stai trovando giocatori importanti per il tuo Spezia.

“Piano piano dobbiamo cercare di portare in condizione tutti. La partita di Coppa Italia ci ha permesso di fare questo. Galabinov non giocava da tantissimo tempo, sono contento per il gol e quello che ha fatto nei minuti in cui è stato utilizzato. Saponara sappiamo che dobbiamo renderlo un giocatore importante per questa squadra prima di tutto portandolo in condizione, facendolo crescere e dandogli minuti partita dopo partita. Siamo contenti che sia riuscito ad avere una tenuta di 120 minuti però dobbiamo stare attenti, cercare di non appesantire il ragazzo e cercare di sfruttarlo per quello che in questo momento ci può dare. Recuperiamo tanti giocatori come Ricci, Acampora, Bastoni e Verde. Sono tutti giocatori che a noi fanno comodo, sono tutte qualità importanti per la nostra squadra e dobbiamo cercare di sfruttarle tutte”.;