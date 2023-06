Italiano: “Mi è dispiaciuto vedere la Roma perdere la finale”

Dopo la sconfitta della Roma, tocca alla Fiorentina portare in alto l'Italia in Europa nella finalissima di Conference League contro il West Ham. Alla conferenza stampa della vigilia, il tecnico dei viola, Vincenzo Italiano, non ha nascosto il proprio malcontento per la coppa strappata via dalle mani della squadra giallorossa: "Mi è dispiaciuto tantissimo non vedere la Roma gioire visto che era la prima italiana che giocava una finale. Adesso tocca a noi, in una partita complicata e difficile, ma è normale che sia così. È una competizione che quando arrivi all'atto finale tutti vogliono vincere. Poi toccherà all'Inter. Mi preme sottolineare che il calcio italiano sta confermando di essere in grande crescita con queste tre finali europee. È un motivo d'orgoglio, il nostro calcio sta crescendo molto. Ora sta a noi e faremo di tutto per arrivare a gioire". La Fiorentina sarà in campo domani alle ore 21 e proverà a diventare la seconda formazione italiana di fila ad aggiudicarsi il trofeo della terza competizione europea.