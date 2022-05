Italiano: “Avremmo voluto giocare l’ultima giornata in contemporanea, ci adegueremo”

Le parole dell'allenatore viola: "Sapremo i risultati delle altre, noi non dobbiamo fare calcoli, non fa per noi"

Nella conferenza stampa alla vigilia del match tra Fiorentina e Sampdoria, Italiano ha detto la sua riguardo la decisione di anticipare a venerdì Torino-Roma per permettere ai giallorossi di prepararsi al meglio alla finale di Conference: "Mi sarebbe piaciuto giocare tutti allo stesso orario, ma ci adegueremo. Sapremo i risultati delle altre, noi non dobbiamo fare calcoli, non fa per noi". Sulla partita vinta al Franchi contro Mourinho: "Forse qualcuno si sarebbe aspettato una Fiorentina meno arrembante con la Roma, ma il nostro gioco è sempre stato questo da inizio campionato. Siamo stati concreti e abbiamo segnato due gol in 10'. Mi auguro che sia così anche nelle ultime due: meglio tardi che mai".