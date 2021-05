Italiano: “Abbiamo messo in difficoltà la Roma, potevamo vincere”

Le parole del tecnico dello Spezia: "Chiudiamo con un risultato positivo e siamo contenti”

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha commentato il pareggio per 2-2 contro la Roma. Le sue parole:

"Il nostro obiettivo era stato raggiunto con una giornata di anticipo e ne eravamo felicissimi. Oggi con la mente più libera, senza pressioni e ansie, abbiamo fatto una gara di altissimo livello. Abbiamo creato tanto, abbiamo giocato bene e abbiamo messo in difficoltà la Roma. Potevamo anche vincerla ma chiudiamo con un risultato positivo e siamo contenti”

Cosa le è piaciuto di più in questa stagione? Mi è piaciuto quel coraggio che dovevamo avere per cercare di essere diversi dal fatto di soffrire ogni giornata. Quel coraggio, quella spensieratezza e quella personalità che abbiamo mostrato durante l’anno penso che abbia fatto la differenza

Andrà via o valuterà? Tutti siamo ambiziosi e vogliamo crescere anno dopo anno, è stato quello che ha fatto la differenza a livello personale in questi quattro anni. Penso che le ambizioni le abbia anche la nuova proprietà americana ma bisognerà sedersi intorno a un tavolo e parlarsi, programmare e vedere dove possiamo arrivare. Da lì si faranno le dovute riflessioni e si prenderanno le decisioni. Vedremo come andrà.