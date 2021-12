Italian Sport Award: premiati De Rossi, Mancini e Spinazzola

Due calciatori giallorossi e l'ex capitano, verranno premiati il prossimo lunedì nella decima edizione degli Italian Sport Awards

Lunedì 13 dicembre a Castellammare di Stabia, torneranno gli Italian Sport Award, cerimonia riservata ai migliori atleti italiani della passata stagione arrivata ormai alla decima edizione. Tra le tante categorie oggetto di premio oltre alla top 11 della Serie A dove sono presenti i nomi di Mancini e Spinazzola come difensore centrale e terzino sinistro, una in particolare interessa i colori giallorossi. Daniele De Rossi verrà omaggiato insieme a Salvatore Bagni con il premio alla carriera. Un riconoscimento meritato per l'ex capitano della Roma che, dopo aver conseguito il patentino Uefa A, ha da poco intrapreso l'avventura in panchina, lavorando a stretto contatto con le giovanili della Nazionale azzurra.