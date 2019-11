Italia, Zaniolo su Capello: “Il campo è il miglior modo per rispondere alle critiche”

Nicolò Zaniolo segna una doppietta con la maglia dell’Italia e lo fa nella sfida contro l’Armenia, valevole per l’ultima giornata del girone J di qualificazione ai prossimi Europei. Nel post partita il giocatore della Roma parla ai microfoni della Rai, queste le sue parole:

A soli 20 anni segni una doppietta con la maglia della Nazionale, che emozione è stata?

Sono molto felice. Ho coronato un altro sogno. E’ un punto di partenza, non di arrivo. Devo continuare a migliorare. Sono molto felice per la vittoria.

Sulle critiche che aveva fatto Capello

Le critiche fanno parte del gioco. Era un periodo in cui non ero brillante. Sono d’accordo con lui. Il campo è il miglior modo per rispondere alle critiche.

Dove preferisci giocare?

Mi trovo bene sia esterno che mezzala. Dove mi chiede il mister gioco.

Sulla convocazione per l’Europeo

Io penso solo a giocare e divertirmi. Se ci sarà la convocazione sarò felice.